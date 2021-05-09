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Кібератака обмежила роботу одного з найбільших трубопроводів США

Неділя, 9 травня 2021, 03:10

У Сполучених Штатах кібератаки зазнав один із найбільших трубопроводів Colonial Pipeline, яким транспортують паливо.

Джерело: Голос Америки, Colonial Pipeline

Дослівно: "7 травня компанія Colonial Pipeline дізналась, що стала жертвою нападу з кібербезпеки".

Деталі: Мережа Colonial Pipeline щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного, реактивного палива та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до густонаселених штатів США на сході та півдні країни.

Зокрема, компанія забезпечує паливом штат Нью-Йорк і його найбільші аеропорти.

На сайті компанії йдеться, що загалом їхній трубопровід забезпечує доставку 45% усього палива на східному узбережжі країни.

Компанія повідомила, що перекрила трубопровід на дистанції майже 9 тисяч кілометрів, щоб стримати кібератаку.

Хакерська атака на Colonial Pipeline трапилась через кілька місяців після кібернападів російських спецслужб на "Солар Віндс" та атаки китайських хакерів на "Майкрософт".

Тоді повідомлялось, що ці атаки передбачали лише крадіжку даних, втім створили можливості для кібератак у майбутньому на інфраструктуру у США.

Наразі немає повідомлень, чи пов’язана хакерська атака на трубопровід із попередніми кібератаками у США, але повідомляється, що напад був здійснений за допомогою зловмисної програми, що блокує роботу систем і вимагає викупу для поновлення доступу.

Нагадаємо: Четверо громадян зі Східної Європи, серед яких двоє росіян, визнали себе винними у кібератаках на фінансові установи і фізичних осіб Сполучених Штатів.

5 квітня президент США Джо Байден підписав директиву Мінфіну, якою зокрема під санкціями опинились 6 технологічних компаній, що працювали на російські спецслужби, відповідальні за одні з найбільших кібератак сучасності.

Теми: США


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