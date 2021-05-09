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COVID-19 в Іспанії: країна скасувала режим надзвичайної ситуації

Неділя, 9 травня 2021, 03:53
COVID-19 в Іспанії: країна скасувала режим надзвичайної ситуації

Іспанія скасувала режим надзвичайної ситуації, введений для боротьби з поширенням коронавірусу і який діяв понад пів року.

Джерело: DW

Деталі: Режим надзвичайної ситуації передбачав, серед іншого, заборону на поїздки між регіонами без поважної причини.

Офіційний Мадрид закликав громадян до обачності, нагадавши, що пандемія ще не закінчилася.

Регіони мають право приймати рішення про зняття або посилення обмежень, виходячи з епідеміологічної ситуації.

Нагадаємо: Міністр охорони здоров'я Іспанії заявила 3 травня, що іспанська влада розраховує досягти протягом доби показника у 5 мільйонів людей, повністю вакцинованих від коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іспаніякоронавірус
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