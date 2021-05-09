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Канада готова обговорювати відмову від патентів на вакцини проти коронавірусу

Неділя, 9 травня 2021, 04:44
Канада готова обговорювати відмову від патентів на вакцини проти коронавірусу

Задля того, аби полегшити поширення вакцин проти коронавірусу у світі, Канада відкрита до обговорення можливої відмови від прав інтелектуальної власності на ці вакцини.

Джерело: Міністр міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Канада готова обговорити пропозиції щодо відмови від захисту інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19 – відповідно до Угоди СОТ про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності".

"Канада разом із партнерами активно виявляла перешкоди в доступі до вакцин, багато з яких не пов’язані з правами інтелектуальної власності, приміром, обмеження ланцюга постачання".

Деталі: При цьому міністр наголосила, що "уряд Канади твердо вірить у важливість захисту інтелектуальної власності та визнає важливу роль, яку промисловість зіграла в інноваціях для розробки та створення рятівних COVID-вакцин".

Енджі додала, що Канада "залишається відданою пошуку рішення та досягненню домовленості, що прискорить глобальне виробництво вакцин і не матиме негативного впливу на громадське здоров’я".

Передісторія:

  • Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС готовий говорити про призупинення патентів на вакцини для сприяння ширшому виробництву, але це рішення не є панацеєю.
  • Європейський Союз заявив, що готовий обговорити пропозицію США.
  • Водночас уряд Німеччини виступає за збереження дії патентів на вакцини від коронавірусу, а президент Франції заявив, що США та Британія мали б "припинити блокувати" вакцини та компоненти, з яких вони виготовляються. 
  • Зняття патентного захисту з вакцин може дозволити біднішим країнам масово виробляти препарати-синоніми запатентованих вакцин.

"Українська правда" в Threads

Теми: Канадавакцинація
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