Канада готова обговорювати відмову від патентів на вакцини проти коронавірусу
Задля того, аби полегшити поширення вакцин проти коронавірусу у світі, Канада відкрита до обговорення можливої відмови від прав інтелектуальної власності на ці вакцини.
Джерело: Міністр міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Канада готова обговорити пропозиції щодо відмови від захисту інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19 – відповідно до Угоди СОТ про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності".
"Канада разом із партнерами активно виявляла перешкоди в доступі до вакцин, багато з яких не пов’язані з правами інтелектуальної власності, приміром, обмеження ланцюга постачання".
Деталі: При цьому міністр наголосила, що "уряд Канади твердо вірить у важливість захисту інтелектуальної власності та визнає важливу роль, яку промисловість зіграла в інноваціях для розробки та створення рятівних COVID-вакцин".
Енджі додала, що Канада "залишається відданою пошуку рішення та досягненню домовленості, що прискорить глобальне виробництво вакцин і не матиме негативного впливу на громадське здоров’я".
Передісторія:
- Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС готовий говорити про призупинення патентів на вакцини для сприяння ширшому виробництву, але це рішення не є панацеєю.
- Європейський Союз заявив, що готовий обговорити пропозицію США.
- Водночас уряд Німеччини виступає за збереження дії патентів на вакцини від коронавірусу, а президент Франції заявив, що США та Британія мали б "припинити блокувати" вакцини та компоненти, з яких вони виготовляються.
- Зняття патентного захисту з вакцин може дозволити біднішим країнам масово виробляти препарати-синоніми запатентованих вакцин.