Залишки неконтрольованої китайської ракети впали в Індійський океан – ЗМІ
Неділя, 9 травня 2021, 06:59
За повідомленням китайських державних ЗМІ, залишки ракети Long March 5B впали в Індійський океан, а основна її частина була знищена при повторному потраплянні в атмосферу Землі.
Джерело: Reuters із посиланням на державні ЗМІ Китаю
Деталі: Частини ракети Long March 5B повторно потрапили в атмосферу о 10:24 за пекінським часом (5:24 за Києвом) і приземлилися на місці з координатами 72,47°E, 2,65°N.
Координати вказують точку потрапляння в океан приблизно на південному заході від Індії та Шрі-Ланки.
Передісторія:
- Космічне командування США, яке відстежувало місце знаходження неконтрольованої китайської ракети, заявило, що ракета повторно увійде в атмосферу Землі над Тихим океаном удосвіта 9 травня – о 5:52 ранку за Києвом.