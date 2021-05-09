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Залишки неконтрольованої китайської ракети впали в Індійський океан – ЗМІ

Неділя, 9 травня 2021, 06:59

За повідомленням китайських державних ЗМІ, залишки ракети Long March 5B впали в Індійський океан, а основна її частина була знищена при повторному потраплянні в атмосферу Землі.

Джерело: Reuters із посиланням на державні ЗМІ Китаю

Деталі: Частини ракети Long March 5B повторно потрапили в атмосферу о 10:24  за пекінським часом (5:24 за Києвом) і приземлилися на місці з координатами 72,47°E, 2,65°N.

Координати вказують точку потрапляння в океан приблизно на південному заході від Індії та Шрі-Ланки.

Передісторія:

  • Космічне командування США, яке відстежувало місце знаходження неконтрольованої китайської ракети, заявило, що ракета повторно увійде в атмосферу Землі над Тихим океаном удосвіта 9 травня – о 5:52 ранку за Києвом.



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