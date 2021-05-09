Окупанти на Донбасі обстріляли цивільну інфраструктуру Мар’їнки
За добу 8 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: Штаб ООС
Деталі: Поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.
Збройні формування Російської Федерації два рази здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї у районі АВДІЇВКИ та один раз у передмісті населеного пункту Опитне.
Неподалік селища Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем, а біля селища Золоте-4 – зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь з протитанкових гармат калібру 100 мм та автоматичних станкових гранатометів.
До того ж, російські окупанти здійснили обстріл цивільної інфраструктури міста.
Втрат серед військових ЗСУ та цивільного населення немає.
Станом на 7 годину ранку 9 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.