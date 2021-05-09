Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти на Донбасі обстріляли цивільну інфраструктуру Мар’їнки

Неділя, 9 травня 2021, 07:55

За добу 8 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.

Збройні формування Російської Федерації два рази здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї у районі АВДІЇВКИ та один раз у передмісті населеного пункту Опитне.

Неподалік селища Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем, а біля селища Золоте-4 – зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь з протитанкових гармат калібру 100 мм та автоматичних станкових гранатометів.

До того ж, російські окупанти здійснили обстріл цивільної інфраструктури міста.

Втрат серед військових ЗСУ та цивільного населення немає.

Станом на 7 годину ранку 9 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Залишки неконтрольованої китайської ракети впали в Індійський океан – ЗМІ

Україна – 2-га в Європі за смертністю від COVID за добу

У NASA заявили про відправку першого туриста в космос

УАФ повідомила про кількість глядачів на фіналі Кубка України

В Індії – черговий рекорд смертності від Covid, лікарі безсилі

графікУкраїнці назвали свята, які шанують найбільше

Усі новини...
ООС
Війна на Донбасі: гібридні війська РФ знову обстріляли позиції ЗСУ
Російські окупанти біля Південного здійснили дистанційне мінування
У лікарні помер військовий, якого поранили місяць тому на Донбасі
Останні новини
08:13
ВІДЕО, ФОТОАмериканські військові затримали судно з партією російської зброї на борту
08:00
Головні новини неділі та ночі: саміт НАТО, посли G7 і ЄС на Луганщині
07:55
Окупанти на Донбасі обстріляли цивільну інфраструктуру Мар’їнки
06:59
Залишки неконтрольованої китайської ракети впали в Індійський океан – ЗМІ
06:29
Польща розпочинає ковід-вакцинацію молоді
05:37
Україна – 2-га в Європі за смертністю від COVID за добу
04:44
Канада готова обговорювати відмову від патентів на вакцини проти коронавірусу
03:53
COVID-19 в Іспанії: країна скасувала режим надзвичайної ситуації
03:10
Кібератака обмежила роботу одного з найбільших трубопроводів США
02:25
У NASA заявили про відправку першого туриста в космос
Усі новини...