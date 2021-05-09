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Окупанти на Донбасі обстріляли цивільну інфраструктуру Мар’їнки

Неділя, 9 травня 2021, 07:55
Окупанти на Донбасі обстріляли цивільну інфраструктуру Мар’їнки

За добу 8 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.

Збройні формування Російської Федерації два рази здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї у районі АВДІЇВКИ та один раз у передмісті населеного пункту Опитне.

Неподалік селища Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем, а біля селища Золоте-4 – зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь з протитанкових гармат калібру 100 мм та автоматичних станкових гранатометів.

До того ж, російські окупанти здійснили обстріл цивільної інфраструктури міста.

Втрат серед військових ЗСУ та цивільного населення немає.

Станом на 7 годину ранку 9 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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