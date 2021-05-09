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Сходження лавин у Альпах: кількість загиблих туристів зросла

Неділя, 9 травня 2021, 10:39
Сходження лавин у Альпах: кількість загиблих туристів зросла

Семеро людей загинули у двох лавинах, які зійшли у французьких Альпах в суботу вдень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM TV.

Перша лавина зійшла в містечку Валлуар в регіоні Савоя, розташованому на висоті 2642 метрів. Загинули 4 людини у віці від 42 до 76 років з околиць Гренобля.

Лавина знесла дві групи туристів, що складалися з трьох і двох осіб, вдалося вижити одній людині, яку знайшли рятувальники.

Друга лавина зійшла на висоті 3779 метрів в масиві Вануаз. За даними влади, загинули три людини.

Влада попередила про "особливо сильний" ризик сходження лавин у ці вихідні, оскільки в останні дні температура знизилася після сильного снігопаду в горах.

Раніше цього тижня п'ять людей загинули в результаті двох сходів лавин в Ізері та Верхніх Альпах, в результаті чого за тиждень в Альпах загинуло 12 осіб.

За даними Національної асоціації по вивченню снігу і лавин (Anena), яка щорічно публікує статистичні дані, з початку сезону 2020/2021 року, до сходу лавин в суботу, загинули 28 людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціятуризмнадзвичайна подія
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