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Кораблі РФ біля Одеси перешкоджали спільним морським навчанням США та України

Неділя, 9 травня 2021, 10:56
Кораблі РФ біля Одеси перешкоджали спільним морським навчанням США та України

8 травня на відстані понад 100 морських миль від Одеси у водах України флагман морської охорони "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США "Hamilton". Водночас російські кораблі небезпечно маневрували поруч й навмисне створювали перешкоди.

Джерело: повідомлення Держприкордонслужби України

Дослівно: "Американські партнери прибули в Україну із дружнім візитом, в рамках якого пройдуть спільні маневри в морі, тренінги з обміну досвідом в оглядових та штурмових операціях, й ділова зустріч представників охоронців морських кордонів та забезпечення безпеки судноплавства двох держав".

Деталі: У пресслужбі зазначили, що кораблі прикордонних відомств США та України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі.

При цьому дії партнерів пильно відслідковували і супроводжували своєю присутністю кораблі Росії: "Кораблі країни-агресорки то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського й американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв’язок каналами міжнародної морської безпеки".

Зухвале порушення росіянами норм міжнародного морського права українські прикордонники ретельно зафіксували та задокументували.

Станом на ранок 9 травня "Григорій Куроп'ятников" та Hamilton залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання. Візит корабля Берегової охорони США у порт Одеси запланований на 10 травня.

 
 
 

Нагадаємо: Росія призупинила дію права на мирний прохід для іноземних військових кораблів та інших державних суден в трьох районах Чорного моря поблизу окупованого Криму.

Українська правда

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Теми: Чорне мореСШАРосіяУкраїна
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