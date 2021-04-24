Росія закрила три райони Чорного моря біля окупованого Криму

Росія призупинила дію права на мирний прохід для іноземних військових кораблів та інших державних суден в трьох районах Чорного моря поблизу окупованого Криму.

Джерело: РИА Новости з посиланням на Управління навігації і океанографії Міноборони РФ

Деталі: Обмеження діятиме з 21:00 24 квітня до 21:00 31 жовтня. На цей час будуть закриті ділянка акваторії уздовж узбережжя між Севастополем і Гурзуфом, район біля берегів Керченського півострова на траверзі Опукського природного заповідника та ділянка біля західної частини захопленого Росією Криму.

Водночас російське військове відомство стверджує, що всі зони, доступ в які для іноземних кораблів тепер закритий, "знаходяться всередині територіальних вод Росії".

Передісторія: Про плани закрити для іноземних кораблів і суден три райони Чорного моря стало відомо в середині квітня. РФ пояснила такий крок проведенням військових навчань.

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