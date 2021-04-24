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Росія закрила три райони Чорного моря біля окупованого Криму

Субота, 24 квітня 2021, 12:42
Росія закрила три райони Чорного моря біля окупованого Криму

Росія призупинила дію права на мирний прохід для іноземних військових кораблів та інших державних суден в трьох районах Чорного моря поблизу окупованого Криму.

Джерело: РИА Новости з посиланням на Управління навігації і океанографії Міноборони РФ

Деталі: Обмеження діятиме з 21:00 24 квітня до 21:00 31 жовтня. На цей час будуть закриті ділянка акваторії уздовж узбережжя між Севастополем і Гурзуфом, район біля берегів Керченського півострова на траверзі Опукського природного заповідника та ділянка біля західної частини захопленого Росією Криму.

Водночас російське військове відомство стверджує, що всі зони, доступ в які для іноземних кораблів тепер закритий, "знаходяться всередині територіальних вод Росії".

Передісторія: Про плани закрити для іноземних кораблів і суден три райони Чорного моря стало відомо в середині квітня. РФ пояснила такий крок проведенням військових навчань.

Нагадаємо:

  • Росія залучила до військових навчань в окупованому нею Криму 10 тисяч військових і 40 бойових кораблів.
  • Нові супутникові знімки свідчать про те, що Росія розмістила в окупованому Криму та біля українського кордону більше військової техніки, ніж про це повідомлялось раніше: йдеться про винищувачі, бойові вертольоти, безпілотники та інше.

"Українська правда" у Threads

Теми: окупаціяКримРосіяЧорне море
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