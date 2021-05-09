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Провокаційні листівки на Закарпатті: зловмисників зловили, шукають замовників

Неділя, 9 травня 2021, 12:11

Правоохоронці затримали трьох осіб, яких підозрюють в розклеюванні у Берегові листівок із погрозами українцям угорського походження.

Джерело: директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії Дмитро Тужанський у Facebook

Пряма мова: "У мене є цікаві й оптимістичні новини. Затримано 3-х осіб, які обґрунтовано підозрюються в розклеюванні провокаційних листівок на парканах мешканців Берегова тиждень тому, в ніч з 2 на 3 травня. Цю інформацію мені підтвердили відразу кілька незалежних один від одного джерела у різних правоохоронних інституціях".

Деталі: Тужанський зазначає, що хлопців затримали цими вихідними, на підставі статті 161 ККУ "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

За його даними, усі затримані – з Дніпра, а вирахували їх завдяки записам камер відеонагляду, яких у Берегові чимало. Також зловмисники використовували авто для пересування й здійснили кілька дзвінків для координації.

Тужанський припустив, що скоріш за все "розклеювачі" були "дилетанти за наймом" й відтак "тепер дуже важливо розмотати цей клубок до кінця, зокрема з’ясувати хто замовник і чи не причетні ці виконавці, або замовники до інших аналогічних українсько-угорських провокацій останнього часу (листи та смс з погрозами, відео тощо)".

Найближчими днями підозрювані будуть на Закарпатті, де їм обиратимуть запобіжний захід, і тоді ж оприлюднять більше інформації щодо справи.

Друзі, у мене є цікаві й оптимістичні новини 🇺🇦🇭🇺: затримано 3-х осіб, які обгрунтовано підозрюються в розклеюванні...

Опубліковано Dmytro Tuzhanskyi Неділя, 9 травня 2021 р.

Нагадаємо: 2 травня поліцейські Берегова зафіксували факт поширення листівок з погрозами українцям угорського походження. Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів.

Українська правда
Теми: Угорщинапровокації


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