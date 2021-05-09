У Києві кількість заражень Covid наближається до 200 тисяч

У суботу, 8 травня, в столиці виявили ще 255 Covid-хворих, відтак з початку епідемії вірусом заразилися вже 198 976 киян.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Протягом останньої доби у місті зафіксовано 31 летальний випадок від коронавірусу (загалом вже 4818).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (151), Деснянському (20), Святошинському та Солом’янському (по 16).

33 людини, заражені Covid-19, були госпіталізовані, також до лікарень доправили 230 осіб з підозрою на коронавірус та пневмоніями

При цьому 225 киян подолали коронавірус (загалом 128 111).

Нагадаємо: Протягом суботи, 8 травня, в Україні виявили 5,3 тисячі нових заражень Covid, 193 хворих померли, 2,6 тисячі людей госпіталізували.