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У Києві кількість заражень Covid наближається до 200 тисяч

Неділя, 9 травня 2021, 13:16

У суботу, 8 травня, в столиці виявили ще 255 Covid-хворих, відтак з початку епідемії вірусом заразилися вже 198 976 киян.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Протягом останньої доби у місті зафіксовано 31 летальний випадок від коронавірусу (загалом вже 4818).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (151), Деснянському (20), Святошинському та Солом’янському (по 16).

33 людини, заражені Covid-19, були госпіталізовані, також до лікарень доправили 230 осіб з підозрою на коронавірус та пневмоніями

При цьому 225 киян подолали коронавірус (загалом 128 111).

Нагадаємо: Протягом суботи, 8 травня, в Україні виявили 5,3 тисячі нових заражень Covid, 193 хворих померли, 2,6 тисячі людей госпіталізували.

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяКиїв


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