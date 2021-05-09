У Києві кількість заражень Covid наближається до 200 тисяч
Неділя, 9 травня 2021, 13:16
У суботу, 8 травня, в столиці виявили ще 255 Covid-хворих, відтак з початку епідемії вірусом заразилися вже 198 976 киян.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram
Деталі: Протягом останньої доби у місті зафіксовано 31 летальний випадок від коронавірусу (загалом вже 4818).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (151), Деснянському (20), Святошинському та Солом’янському (по 16).
33 людини, заражені Covid-19, були госпіталізовані, також до лікарень доправили 230 осіб з підозрою на коронавірус та пневмоніями
При цьому 225 киян подолали коронавірус (загалом 128 111).
Нагадаємо: Протягом суботи, 8 травня, в Україні виявили 5,3 тисячі нових заражень Covid, 193 хворих померли, 2,6 тисячі людей госпіталізували.
Українська правда