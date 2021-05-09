Коронавірус: більше 5 тисяч нових випадків, 193 людини померли

Протягом суботи, 8 травня, в Україні виявили 5,3 тисячі нових заражень Covid, 193 хворих померли, 2,6 тисячі людей госпіталізували.

Джерело: міністр охорони здоров'я максим Степанов у Facebook

Деталі: Станом на 9 травня – 5 372 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні.

Зокрема, захворіли 244 дитини та 57 медпрацівників.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 599 хворих, летальних випадків – 193.

9 181 особа одужала.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.

Здійснено тестувань за добу – 46 516.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 2 119 510 осіб, летальних випадків – 46 393.

Нагадаємо:

7 травня в Україні виявили 8 710 випадків COVID-19, 370 летальних випадків та 19 408 одужань.

За минулу добу у світі діагностували понад 781 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 11 місце у світі та 4 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП