Законопроєкт про медіа можуть винести на голосування у травні – Ткаченко
Законопроєкт про медіа можуть винести на голосування у Верховній Раді в середині або в кінці травня.
Джерело: міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в інтерв’ю Радіо Свобода
Пряма мова: "Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, наприкінці (травня – ред.). Принаймні ми ставимо собі це за мету".
Деталі: За словами міністра, діалог із представниками медіаспільноти стосовно законопроєкту про медіа "зіграв поганий жарт".
"За цей час, поки обговорюється закон про медіа, він вже трішки відстає від реалій", – сказав Ткаченко.
Він вважає, що "закон вже перезрів, його потрібно доопрацювати якомога швидше, вносити до Верховної Ради, тому що він створює рівні права для всіх гравців на медіаринку".
"І врешті решт всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі. Такого вже не буде. Тому що світ не стоїть на місці. І така регуляція існує в Європі і така регуляція започатковується в Америці. Тому, перепрошую, будемо рухатися разом із цивілізованим світом, не таким, як така регуляція, як ми бачимо зараз відбувається в Росії, коли шановане видання, типу "Медуза", оголошують іноземним агентом. Це зовсім іншого роду регуляція. Цивілізована, європейська і за європейськими стандартами", – сказав міністр.
Передісторія:
- У кінці листопада 2019 року автор законопроєкту Олександр Ткаченко презентував разом з Міністерством культури чернетку закону про медіа, в ній піднімалися питання реєстрації та оподаткування ЗМІ, питання незалежності редакції від власника ресурсу і врегулювання блогерів.
- 27 грудня 2019 року народні депутати від "Слуги народу" подали у Верховну Раду законопроєкт 2693 про діяльність медіа. Ініціатором законопроєкту є, зокрема, колишній гендиректор "1+1 Media" Олександр Ткаченко. Згодом було оприлюднено текст законопроєкту.
- Серед іншого, передбачається, шо суб'єкти медіа не можуть належати чи отримувати фінансування від громадян або юросіб держави-агресора (Росії), поширювати матеріали, які містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора або недостовірні матеріали про збройну агресію і дії держави-агресора тощо.
- 19 травня 2020 року Верховна Рада відправила законопроєкт про медіа на повторне перше читання.
- 1 липня 2020 року комітет Верховної Ради з питань гуманітарної й інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт про медіа, попри заклики громадських організацій і журналістів відхилити його.