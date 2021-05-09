Законопроєкт про медіа можуть винести на голосування у травні – Ткаченко

Законопроєкт про медіа можуть винести на голосування у Верховній Раді в середині або в кінці травня.

Джерело: міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, наприкінці (травня – ред.). Принаймні ми ставимо собі це за мету".

Деталі: За словами міністра, діалог із представниками медіаспільноти стосовно законопроєкту про медіа "зіграв поганий жарт".

"За цей час, поки обговорюється закон про медіа, він вже трішки відстає від реалій", – сказав Ткаченко.

Він вважає, що "закон вже перезрів, його потрібно доопрацювати якомога швидше, вносити до Верховної Ради, тому що він створює рівні права для всіх гравців на медіаринку".

"І врешті решт всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі. Такого вже не буде. Тому що світ не стоїть на місці. І така регуляція існує в Європі і така регуляція започатковується в Америці. Тому, перепрошую, будемо рухатися разом із цивілізованим світом, не таким, як така регуляція, як ми бачимо зараз відбувається в Росії, коли шановане видання, типу "Медуза", оголошують іноземним агентом. Це зовсім іншого роду регуляція. Цивілізована, європейська і за європейськими стандартами", – сказав міністр.

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