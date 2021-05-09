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ЄС не продовжив контракт з AstraZeneca на поставку вакцин

Неділя, 9 травня 2021, 18:39

Європейський союз, який готується подати до суду на AstraZeneca, вирішив не продовжувати контракт з фармацевтичною групою на поставку вакцин проти Covid-19.

Про це заявив комісар ЄС з внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Ми не оновлювали замовлення на поставки після червня. Подивимося, що станеться", - сказав Бретон в неділю.

Європейська комісія звинувачує AstraZeneca в невиконанні своїх зобов'язань щодо постачання вакцин. У першому кварталі англо-шведська група доставила в ЄС тільки 30 мільйонів доз замість очікуваних 120 мільйонів.

AstraZeneca також скоротила поставки в другому кварталі: 70 мільйонів замість 180 мільйонів.

Єврокомісія проінформувала послів ЄС, що вимагає доставки не менше 90 мільйонів доз протягом цього кварталу.

За інформацією ЗМІ, з 1 по 22 квітня було доставлено всього 4 мільйони доз.

Нагадаємо, Єврокомісія затвердила контракт з компаніями BioNTech-Pfizer про постачання у 2021-2023 роках ще 1,8 млрд доз вакцини від коронавірусу, з яких половина - гарантованих поставок. 

Теми: ЄСвакцинація


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