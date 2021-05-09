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NASA звинуватило Китай у недотриманні стандартів через уламки ракети

Неділя, 9 травня 2021, 19:28

Національне космічне агентство США NASA звинуватило Китай у недотриманні відповідальних стандартів щодо космічного сміття через падіння уламків ракети "Long March 5B" в Індійський океан.

Джерело: заява керівника NASA Білла Нельсона

Дослівно: "Космічні країни повинні мінімізувати ризики для людей та власності на Землі при поверненні космічних об'єктів і максимізувати прозорість цих операцій.

Зрозуміло, що Китай не відповідає відповідальним стандартам щодо свого космічного сміття.

Дуже важливо, щоб Китай та всі космічні країни та комерційні організації діяли відповідально та прозоро в космосі, забезпечуючи безпеку, стабільність та довгострокову стійкість космічної діяльності".

Що передувало: 5 травня Пентагон заявив, що відстежує велику китайську ракету Long March 5B, яка вийшла з-під контролю і може впасти на Землю в найближчі вихідні.

В ніч на 9 травня, за повідомленням китайських державних ЗМІ, залишки ракети Long March 5B впали в Індійський океан, а основна її частина була знищена при повторному потраплянні в атмосферу Землі.

Українська правда
Теми: СШАКитайкосмос


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