NASA звинуватило Китай у недотриманні стандартів через уламки ракети
Національне космічне агентство США NASA звинуватило Китай у недотриманні відповідальних стандартів щодо космічного сміття через падіння уламків ракети "Long March 5B" в Індійський океан.
Джерело: заява керівника NASA Білла Нельсона
Дослівно: "Космічні країни повинні мінімізувати ризики для людей та власності на Землі при поверненні космічних об'єктів і максимізувати прозорість цих операцій.
Зрозуміло, що Китай не відповідає відповідальним стандартам щодо свого космічного сміття.
Дуже важливо, щоб Китай та всі космічні країни та комерційні організації діяли відповідально та прозоро в космосі, забезпечуючи безпеку, стабільність та довгострокову стійкість космічної діяльності".
Що передувало: 5 травня Пентагон заявив, що відстежує велику китайську ракету Long March 5B, яка вийшла з-під контролю і може впасти на Землю в найближчі вихідні.
В ніч на 9 травня, за повідомленням китайських державних ЗМІ, залишки ракети Long March 5B впали в Індійський океан, а основна її частина була знищена при повторному потраплянні в атмосферу Землі.