Росія збільшує кількість авіарейсів до Білорусі, Греції, Азербайджан, Вірменію, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Єгипет і Сербію з 10 червня, поновлюються польоти Москва-Мюнхен.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на оперштаб Росії щодо недопущення завезення і розповсюдження коронавірусної інфекції.

Дослівно: "Оперштаб вирішив збільшити з 10 червня кількість авіарейсів з Білоруссю за маршрутом Москва-Мінськ до десяти разів на тиждень на взаємній основі.

Крім цього, з 10 червня буде відновлено щоденне залізничне сполучення з Білоруссю за маршрутами Гомель-Москва і Полоцьк-Москва, збільшено кількість вагонів у поїздах "Ластівка" за маршрутом Москва-Мінськ".

Деталі: Крім того, оперштаб прийняв рішення збільшити з 10 червня на взаємній основі кількість авіарейсів з Грецією за маршрутом Москва-Афіни на два в тиждень.

На один рейс на тиждень збільшується авіасполучення з Азербайджаном (Москва-Баку), Вірменією (Москва-Єреван), Катаром (Москва-Доха), Узбекистаном (Москва-Ташкент) і Таджикистаном (Москва-Душанбе).

До семи рейсів з 10 червня буде здійснюватися в Єгипет за маршрутом Москва-Каїр і в Сербію (Москва-Белград). Крім того, поновлюються польоти по маршруту Москва - Мюнхен (Німеччина). Раніше були відновлені польоти в Берлін.

В оперштабі також повідомили, що прийнято рішення з 10 червня відновити перельоти в іноземні держави з міжнародних аеропортів Нижнєкамська, Владикавказу і Томська з урахуванням необхідності дотримання санітарно-епідеміологічних вимог.

Загалом Росія відновила авіасполучення з 34 країнами.

Авіасполучення з Великобританією через ситуацію з коронавірусом призупинено по 1 червня включно, з Танзанією і Туреччиною - по 21 червня. З 10 червня кількість відкритих для польотів країн збільшиться ще на сім.

Нагадаємо: Росія вирішила зберегти обмеження авіасполучення з Туреччиною після 1 червня.