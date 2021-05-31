Росія продовжить заборону на польоти в Туреччину

Росія вирішила зберегти обмеження авіасполучення з Туреччиною після 1 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", таке підтвердження отримало російське державне агентсво ТАСС від двох джерел, близьких до оперативного штабу РФ по боротьбі з коронавірусом.

"Продовжили (обмеження на польоти до Туреччини – Ред.)", - повідомив один зі співрозмовників агентству.

Рішення оперативного штабу РФ по боротьбі з інфекцією також підтвердило РБК джерело в російській авіакомпанії.

Росія з 15 квітня до 1 червня призупинила регулярні та чартерні авіарейси до Туреччини. Рішення пояснили ситуацією з коронавірусом. Кількість рейсів скорочено до двох на тиждень на взаємній основі. Їх виконують "Аерофлот" і Turkish Airlines.

Міністр туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив, що обмеження польотів, введені Росією до червня, можуть коштувати країні 500 000 туристів.

Посол Туреччини в Україні вважає, що заборона РФ їхати на відпочинок до Туреччини своїм туристам створила можливості для українських відпочивальників.