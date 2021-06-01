Туреччина послаблює карантинні обмеження

У Туреччині з 1 червня послаблюють карантинні обмеження, дозволяючи роботу ресторанів і кафе.

Джерело: Reuters, Укрінформ

Деталі: Про це за результатами засідання уряду повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Згідно з новими правилами, загальнонаціональна щоденна комендантська година у червні діятиме з 22 години до 05.00.

Заклади громадського харчування зможуть працювати з 07.00 до 21.00 в режимі обслуговування столиків та до 00.00 в режимі навинос. У ті самі години будуть відкриті парки розваг і спортзали.

Весілля можна буде проводити як на відкритих, так і на закритих майданчиках з дотриманням установлених санітарних правил.

Президент Туреччини також наголосив, що країна досягла успіху в розробці власної вакцини, хоча процес ще не завершено. Він висловив сподівання, що це станеться до кінця року.

За минулу добу в Туреччині було виявлено майже 6,5 тис. нових випадків інфікування COVID-19, померли 122 хворих, одужали майже 9,6 тис.

За останніми даними, з 85 млн жителів країни повністю вакциновано майже 12,5 млн. Перше щеплення зробили ще близько 16,6 млн людей.

Нагадаємо: Україна має намір дозволити приїжджати громадянам з Туреччини без обов'язкового проходження ПЛР-тестів на COVID-19.