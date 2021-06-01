Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Туреччина послаблює карантинні обмеження

Вівторок, 1 червня 2021, 02:25

У Туреччині з 1 червня послаблюють карантинні обмеження, дозволяючи роботу ресторанів і кафе.

Джерело: Reuters, Укрінформ

Деталі: Про це за результатами засідання уряду повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Згідно з новими правилами, загальнонаціональна щоденна комендантська година у червні діятиме з 22 години до 05.00.

Заклади громадського харчування зможуть працювати з 07.00 до 21.00 в режимі обслуговування столиків та до 00.00 в режимі навинос. У ті самі години будуть відкриті парки розваг і спортзали.

Весілля можна буде проводити як на відкритих, так і на закритих майданчиках з дотриманням установлених санітарних правил.

Президент Туреччини також наголосив, що країна досягла успіху в розробці власної вакцини, хоча процес ще не завершено. Він висловив сподівання, що це станеться до кінця року.

За минулу добу в Туреччині було виявлено майже 6,5 тис. нових випадків інфікування COVID-19, померли 122 хворих, одужали майже 9,6 тис.

За останніми даними, з 85 млн жителів країни повністю вакциновано майже 12,5 млн. Перше щеплення зробили ще близько 16,6 млн людей.

Нагадаємо: Україна має намір дозволити приїжджати громадянам з Туреччини без обов'язкового проходження ПЛР-тестів на COVID-19.

Теми: Туреччинакарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Меркель відправляє у Штати делегацію для обговорення "Північного потоку-2"

МЗС Туреччини відреагувало на закиди Росії щодо продажу безпілотників Україні

Росія збільшує кількість польотів у Білорусь та інші країни

ВідеоМедведчук домовлявся за закупівлю вугілля у бойовиків – Bihus.Info

Температура влітку може сягати 40 градусів – Укргідрометцентр

Новини 31 травня: Стерненка частково виправдали, Шарія оголосили персоною нон грата

Усі новини...
Туреччина
Україна планує скасувати вимогу ПЛР-тесту по приїзді з Туреччини
У Туреччині знайшли тіло зниклої альпіністки з Одеси
Туреччина змусила союзників по НАТО пом’якшити позицію щодо Білорусі – ЗМІ
Останні новини
06:25
У світовому рейтингу Україна опинилася на 44 місці за поширенням коронавірусу
05:42
Влада Перу більш ніж удвічі збільшила статистику смертей від коронавірусу
04:37
Меркель відправляє у Штати делегацію для обговорення "Північного потоку-2"
03:58
МЗС Туреччини відреагувало на закиди Росії щодо продажу безпілотників Україні
03:16
У Конго за ніч бойовики вбили пів сотні людей
02:25
Туреччина послаблює карантинні обмеження
01:58
Російський суд лишив у СІЗО 5 кримських татар
00:58
В Ірані запас збагаченого урану перевищив дозволений обсяг у 16 разів – МАГАТЕ
00:22
Росія збільшує кількість польотів у Білорусь та інші країни
00:03
У ВООЗ визначились, як маркувати штами COVID-19
Усі новини...