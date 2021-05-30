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Україна планує скасувати вимогу ПЛР-тесту по приїзді з Туреччини

Неділя, 30 травня 2021, 11:06
Україна планує скасувати вимогу ПЛР-тесту по приїзді з Туреччини

Україна має намір дозволити приїжджати громадянам з Туреччини без обов'язкового проходження ПЛР-тестів на COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам у суботу, пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наприклад, Туреччина звільнила українців від необхідності показувати результати ПЛР-тесту під час перетину кордону. Тому ми робимо дзеркальну відповідь, і ті, хто повертається з Туреччини, також будуть звільнені від необхідності показувати ПЛР-тест", - сказав він.

Ляшко також зазначив, що в зв'язку зі змінами ЄС критеріїв визначення країн, з яких можна без обмежень перетинати кордони ЄС, Україна також перегляне такі критерії.

"Ми внесли зміни до постанов Кабміну і зараз погоджуємо їх з центральними органами виконавчої влади. Ми запроваджуємо до постанови перелік країн, які привабливі з туристичної точки зору для України, Мінкульт і МЗС визначили країни, де будуть дзеркальні дії", - розповів він.

При цьому Ляшко наголосив, що наразі немає підтвердженої офіційної інформації про визнання або невизнання окремими країнами тих чи інших вакцин від COVID-19 і про можливу заборону приїжджати до цих країн особам, які вакциновані "не такою вакциною".

Нагадаємо, з 15 травня 2021 року пасажирам, які летять з України до Туреччини, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинатуризмкоронавірусУкраїна
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