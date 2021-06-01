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Меркель відправляє у Штати делегацію для обговорення "Північного потоку-2"

Вівторок, 1 червня 2021, 04:37
Меркель відправляє у Штати делегацію для обговорення Північного потоку-2

Канцлер Німеччини Ангела Меркель цього тижня направляє у Вашингтон переговорну групу для обговорення проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: Bloomberg

Деталі: Згідно з повідомленням, делегація на чолі з радником канцлера з питань зовнішньої політики Яном Хеккером та її головним економічним радником Ларсом-Хендріком Роллером зустрінеться з радником США з питань національної безпеки Джейком Салліваном та торговим представником Кетрін Тай.

Візит німецької делегації, який відбудеться за кілька днів до першої поїздки Байдена в Європу, скерований на зниження напруги між США і Німеччиною.

Передісторія:

  • У компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2", заявили про відновлення робіт з прокладання труб в німецьких водах.
  • Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.
  • Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав відмову США від введення санкцій проти оператора "Північного потоку - 2" позитивним сигналом.
  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує на переговори зі Сполученими Штатами щодо газопроводу "Північний потік-2" і вважає санкції проти нього сумнівними.

Детальніше про ситуацію із газопроводом читайте у статті Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"

а також "Це серйозно: ми можемо програти війну проти "Північного потоку-2"

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАНімеччинаМеркельПівнічний потік-2
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