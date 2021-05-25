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Меркель назвала сумнівними санкції США проти "Північного потоку-2"

Вівторок, 25 травня 2021, 18:25
Меркель назвала сумнівними санкції США проти Північного потоку-2

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує на переговори зі Сполученими Штатами щодо газопроводу "Північний потік-2" і вважає санкції проти нього сумнівними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала після завершення саміту ЄС у Брюсселі

"Ми будемо обговорювати із США "Північний потік-2" знову, я це вітаю, тому що критично ставлюсь до екстериторіальних санкцій, незалежно від того, де вони застосовуються. Я вважаю, що це сумнівний інструмент", - сказала Меркель.

Вона заявила, що енергетичні зв’язки Європи з Росією існують давно і про них треба думати так само, як і про трубопроводи, що йдуть через Україну.

"І ми маємо дуже чітко визначити, про що ми говоримо: чи ми говоримо про енергетичну залежність від РФ, чи про енергетичні зв’язки, які у нас вже є з Росією, які також існували і під час "холодної війни". Чи ми говоримо про "Північний потік-2" як про інструмент, який зменшує для України платню за газ, який йде її територією. Тут ми завжди говоримо, що в України повинна залишатися можливість отримувати цю платню. Це різні речі. Я особисто вважаю, що все що було можливим за часів "холодної війни", можливо і сьогодні. Але я також завжди говорю про високий пріоритет України", - сказала Меркель.

Нагадаємо, у компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2", заявили про відновлення робіт з прокладання труб в німецьких водах.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав відмову США від введення санкцій проти оператора "Північного потоку - 2" позитивним сигналом.

Детальніше про ситуацію із газопроводом читайте у статті Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"

а також "Це серйозно: ми можемо програти війну проти "Північного потоку-2"

Теми: МеркельПівнічний потік-2санкціїСША
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