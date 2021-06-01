Влада Перу більш ніж удвічі збільшила статистику смертей від коронавірусу
Вівторок, 1 червня 2021, 05:42
У Перу влада після втручання експертної групи більш ніж удвічі збільшили статистику загиблих від коронавірусу від 69 тисяч до 180 764 осіб.
Джерело: DW
Деталі: Раніше у статистику входили тільки померлі з позитивним тестом, тепер туди вирішили включити і тих, у кого коронавірус був "імовірний", виходячи з історії хвороби.
Навіть до підвищення статистики Перу перебувало на 12-му місці у світі за кількістю смертей від коронавірусу.
Нагадаємо: В неділю в Італії зареєстрували 44 випадки смерті від коронавірусу – це найнижчий показник з середини жовтня.