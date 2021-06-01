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Влада Перу більш ніж удвічі збільшила статистику смертей від коронавірусу

Вівторок, 1 червня 2021, 05:42
Влада Перу більш ніж удвічі збільшила статистику смертей від коронавірусу

У Перу влада після втручання експертної групи більш ніж удвічі збільшили статистику загиблих від коронавірусу від 69 тисяч до 180 764 осіб.

Джерело: DW

Деталі: Раніше у статистику входили тільки померлі з позитивним тестом, тепер туди вирішили включити і тих, у кого коронавірус був "імовірний", виходячи з історії хвороби.

Навіть до підвищення статистики Перу перебувало на 12-му місці у світі за кількістю смертей від коронавірусу.

Нагадаємо: В неділю в Італії зареєстрували 44 випадки смерті від коронавірусу – це найнижчий показник з середини жовтня.

"Українська правда" в Threads

Теми: світкоронавірус
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