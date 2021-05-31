Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Італія зафіксувала найменшу з осені кількість смертей від COVID-19

Понеділок, 31 травня 2021, 02:41

В неділю в Італії зареєстрували  44 випадки смерті від коронавірусу – це найнижчий показник з середини жовтня.

Джерело: The Guardian

Деталі: Видання зазначає, що число смертей в неділю часто нижче, але останні дані підтверджують тенденцію до зниження. Число загиблих через COVID-19 становило 72 особи минулої неділі і 93 за тиждень до цього, в порівнянні з 139 у неділю 9 травня.

Загалом в Італії 126 046 людей померли від COVID-19.  Це  друга за величиною кількість  жертв в Європі після Великобританії і сьома за величиною – в світі.

Щоденна кількість нових інфекцій також впала з 3351 до 2949.

Нагадаємо: На сьогодні в країні є 4,2 млн випадків захворювання.

Теми: коронавірусІталія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗМІ: Троє російських солдатів підірвалися в ЦАР

Данія допомагала США зібрати дані про європейських чиновників — ЗМІ

Італія зафіксувала найменшу з осені кількість смертей від COVID-19

Бойовики викрали учнів школи в Нігерії — зникли 150 осіб

У Білорусі допускають, що дівчину Протасевича помилують чи передадуть РФ

За вихідні у МВЦ в Києві щепили 3,5 тисячі людей, у Львові – тисячу

Усі новини...
коронавірус
У світі виявили менше 400 тисяч COVID-хворих — найменше з березня
В Африці використали 1% всіх вакцин світу
Україна відправила до Індії кисневі концентратори
Останні новини
07:46
Окупанти стріляли в районі Майорська з забороненої “Мінськом” зброї
07:15
Китай споживає половину всіх товарів, імпортованих з Тихоокеанського регіону — The Guardian
06:40
ЗМІ: Троє російських солдатів підірвалися в ЦАР
05:59
Партії в Ізраїлі готові створити коаліцію і “посунути” прем’єра Нетаньягу
05:18
У світі виявили менше 400 тисяч COVID-хворих — найменше з березня
04:10
Данія допомагала США зібрати дані про європейських чиновників — ЗМІ
03:28
У Маямі – друга стрілянина за три дні: невідомі обстріляли натовп
02:41
Італія зафіксувала найменшу з осені кількість смертей від COVID-19
02:00
Бойовики викрали учнів школи в Нігерії — зникли 150 осіб
01:10
Байден у Женеві обговорить з Путіним права людини
Усі новини...