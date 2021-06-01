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У світовому рейтингу Україна опинилася на 44 місці за поширенням коронавірусу

Вівторок, 1 червня 2021, 06:25
У світовому рейтингу Україна опинилася на 44 місці за поширенням коронавірусу

За минулу добу у світі діагностували майже 358 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна серед країн світу займає 44 місце за кількістю нових інфікувань.

Джерело: Дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 126 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 32 тисячі, в Аргентині – понад 28 тисяч.

Окрім того, понад 23 тисячі хворих зареєстрували у Колумбії. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран і Росія.

Україна серед країн світу займає 44 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 10 позицію.

 
 

Померли за добу майже 8 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 153 730 061. Наразі нараховується понад 14 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 564 764  смерті від COVID-19.

Нагадаємо: У неділю 30 травня в Україні зафіксували 1 022 нових випадки захворювання на COVID-19, госпіталізували 810 осіб, померли 64 хворих, одужали 4 934 особи.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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