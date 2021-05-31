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COVID в Україні: 1 022 випадки інфікування, 810 госпіталізацій за добу

Понеділок, 31 травня 2021, 08:26
COVID в Україні: 1 022 випадки інфікування, 810 госпіталізацій за добу
УП

У неділю 30 травня в Україні зафіксували 1 022 нових випадки захворювання на COVID-19, госпіталізували 810 осіб, померли 64 хворих, одужали 4 934 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Серед нових хворих 58 дітей та 11 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання за останню добу зареєстрували у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68), областях та м. Київ (63).

За добу протестовано: методом ПЛР – 8 822 осіб, методом ІФА – 1 176 осіб, експрес-тестами – 6 226 осіб.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 202 494 осіб, із них одужали 2 041 082 особи, померли 50 536 осіб.

Нагадаємо: За минулу добу у світі виявили 398 811 хворих на COVID-19 – це найнижчий показник фз 15 березня. Україна за новими випадками захворювання була на 33 місці у світі й на 8 місці в Європі.

Померли за добу у світі  8 319 людей. За летальними випадками Україна була на 17 місці у світі і на 2-му у Європі.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко спрогнозував послаблення карантину в Україні на літній період.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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