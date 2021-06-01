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В РФ прийшли з обшуками до ексдепутата Гудкова і ексглави "Відкритої Росії"

Вівторок, 1 червня 2021, 09:21
Фото openrussia.org

У Москві після затримання ексглави "Відкритої Росії" Андрія Пивоварова, почалися обшуки в іншого ексглави цієї опозиційної організації Олександра Соловйова і ексдепутата Дмитра Гудкова.

Джерело: Гудков у Telegram, РБК

Пряма мова Гудкова: "У мене на дачі під Коломною обшук. Як і у мого колишнього помічника Олександра Соловйова. Як і у мого начштабу Віталія Венідіктова. Формального приводу не знаю. Реальний зрозумілий".

Деталі: Про обшуки повідомив і ексдепутат Держдуми Геннадій Гудков, батько Дмитра.

За його словами, на дачу, яка належить йому і дружині "вдерся ОМОН нібито з обшуком", всі телефони відключили, про причини обшуку не повідомили. Він додав, що в будинку на той момент були сини з онуками і родичі.

За даними РБК, Соловйов обіймав посаду голови "Відкритої Росії" у 2017-2018 роках, раніше також був помічником Гудкова.

Передісторія: 

  • 31 травня колишнього виконавчого директора руху "Відкрита Росія" Андрія Пивоварова зняли з літака та доставили у відділ Федеральної служби безпеки Росії.
  • Перед тим рух "Відкрита Росія", утворений у 2001 році з ініціативи Михайла Ходорковського, заявив, що припиняє свою діяльність і закриває всі відділення в регіонах, щоб уникнути можливого переслідування членів.
     

Теми: Росіяопозиціяобшуки


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