В РФ прийшли з обшуками до ексдепутата Гудкова і ексглави "Відкритої Росії"
У Москві після затримання ексглави "Відкритої Росії" Андрія Пивоварова, почалися обшуки в іншого ексглави цієї опозиційної організації Олександра Соловйова і ексдепутата Дмитра Гудкова.
Джерело: Гудков у Telegram, РБК
Пряма мова Гудкова: "У мене на дачі під Коломною обшук. Як і у мого колишнього помічника Олександра Соловйова. Як і у мого начштабу Віталія Венідіктова. Формального приводу не знаю. Реальний зрозумілий".
Деталі: Про обшуки повідомив і ексдепутат Держдуми Геннадій Гудков, батько Дмитра.
За його словами, на дачу, яка належить йому і дружині "вдерся ОМОН нібито з обшуком", всі телефони відключили, про причини обшуку не повідомили. Він додав, що в будинку на той момент були сини з онуками і родичі.
За даними РБК, Соловйов обіймав посаду голови "Відкритої Росії" у 2017-2018 роках, раніше також був помічником Гудкова.
Передісторія:
- 31 травня колишнього виконавчого директора руху "Відкрита Росія" Андрія Пивоварова зняли з літака та доставили у відділ Федеральної служби безпеки Росії.
- Перед тим рух "Відкрита Росія", утворений у 2001 році з ініціативи Михайла Ходорковського, заявив, що припиняє свою діяльність і закриває всі відділення в регіонах, щоб уникнути можливого переслідування членів.