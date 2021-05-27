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Щоб уникнути переслідувань: "Відкрита Росія" заявила про самоліквідацію

Четвер, 27 травня 2021, 12:54
Щоб уникнути переслідувань: Відкрита Росія заявила про самоліквідацію
на фото Андрій пивоваров

У РФ рух "Відкрита Росія" припиняє свою діяльність і закриває всі відділення в регіонах, щоб уникнути можливого переслідування членів.

Джерело: виконавчий директор руху Андрій Пивоваров, якого цитує російський "Интерфакс", "Медуза"

Пряма мова Пивоварова: "Держдума готується посилити статтю 284.1 КК РФ ("Здійснення діяльності на території РФ іноземної або міжнародної неурядової організації, щодо якої прийнято рішення про визнання небажаної" - УП), а нам не потрібні нові штрафи й кримінальні справи, і ми хочемо захистити наших прихильників".

Деталі: Пивоваров повідомив, що всі члени руху виключені з організації, а їх членство анульовано - щоб уникнути можливого переслідування.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відреагував на закриття руху і не бачить в ньому зачистки політичного поля.

Пряма мова Пєскова: "Ну, політичне поле жодним чином у нас не обмежене "Відкритою Росією". Навпаки, воно значно багатше й багатогранніше. Тому вихід чогось не означає зачистку політичного поля абсолютно. Політичне поле живе, розвивається, кипить, звісно, в передвиборчій кампанії і т.д. і т.п.".

Довідка: "Відкрита Росія" була заснована у 2001 році з ініціативи Михайла Ходорковського.

ЗМІ повідомляють, що російська "Відкрита Росія" офіційно не внесено до списку "небажаних організацій". Такий статус мають Open Russia Civic Movement і OR (Otkrytaya Rossia), пов'язані з Михайлом Ходорковським.

У 2019 російська "Відкрита Росія" оголосила про свою ліквідацію, після чого заснували іншу структуру з аналогічною назвою, але не отримали реєстрацію в Мін'юсті. Правоохоронні органи пов'язують "Відкриту Росію" з Open Russia Civic Movement.

Нагадаємо: У Росії нижня палата парламенту, Державна дума, в третьому й остаточному читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону балотуватися на виборах для учасників і прихильників організацій, визнаних у Росії екстремістськими. 

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінХодорковський
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