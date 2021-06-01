"Північний потік – 2" це флеш-рояль РФ, щоб відключити Україну – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що "Північний потік – 2" може запрацювати за 2-3 роки і тоді Україні не бачити контракту на транзит газу, він додав, що Росія буде використовувати питання газогону як важіль впливу щодо Донбасу.

Джерело: інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, Офіс президента

Пряма мова: "Якщо вони добудують "Північний потік – 2" – це загроза для енергетичної безпеки України і Європи. Росія точно нас відключить. Так, у нас є контракт. До речі, завдяки Німеччині та Франції ми в Нормандському форматі домовилися про цей контракт на п'ять років. І з цих п’яти років майже два вже пройшли. Через три роки цей контракт закінчиться.

Якщо вони завершать технічну сторону "Північного потоку – 2" у цьому році, він запрацює за два-три роки. І ми знаємо, що буде. Все це робиться для того, щоб наступного контракту в України не було. А точніше – використають цей важіль вже у питанні Донбасу".

Деталі: За словами Зеленського, "Північний потік-2" нічим не відрізняється від анексії Криму. Зокрема, він вважає, що питання анексії Криму забулося після початку війни на сході України.

Зеленський розповів, що російська сторона нарощує важелі впливу і "Крим віддаляється дедалі більше".

Він додав, що "Північний потік – 2" – це козирна ставка. Президент зазначив, у на руках у РФ флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа.

Передісторія:

У компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2", заявили про відновлення робіт з прокладання труб в німецьких водах.

заявили про відновлення робіт з прокладання труб в німецьких водах. Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує на переговори зі Сполученими Штатами щодо газопроводу "Північний потік-2" і вважає санкції проти нього сумнівними.

Детальніше про ситуацію із газопроводом читайте у статті Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"

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