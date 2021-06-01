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Рада затвердила День пам’яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії

Вівторок, 1 червня 2021, 11:31

Народні депутати 1 червня підтримали проєкт постанови щодо вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Постанову підтримали 308 нардепів з усіх фракцій та політичних груп, окрім "Опозиційної платформи – За життя".

У пояснювальній записці до постанови йдеться, що, з початку нападу Росії на Україну на території Донецької та Луганської областей загинуло понад 240 дітей, ще 56 пропали безвісти, отримали поранення і травми, за даними різних джерел, від 167 до понад 500 малолітніх громадян України.

Зазначається, що ухвалення постанови сприяє єдності українського народу, а також покращенню діяльності народних депутатів шляхом розуміння ними відповідальності перед народом України.

Постанова передбачає вшанування на державному рівні в Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії – пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України 4 червня.

Нагадаємо: В Офісі генпрокурора заявили, що розпочали досудове розслідування за фактом втягнення дітей у воєнний конфлікт з боку окупантів на Донбасі.

Українська правда
Теми: Верховна РадаДонбасвійнадіти


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