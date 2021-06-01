Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дитину, що єдиною вижила після обриву кабіни підйомника в Італії, виписали з реанімації

Вівторок, 1 червня 2021, 11:42
Дитину, що єдиною вижила після обриву кабіни підйомника в Італії, виписали з реанімації
Фото corriere.it

5-річного хлопчика, який єдиним з 15 пасажирів вижив після обриву кабіни на канатній дорозі Стреза-Моттароне в Італії, виписали з реанімації, загрози для його життя більше немає.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Як пишуть ЗМІ після спілкування з його тіткою, хлопчик зовсім не пам’ятає, що і як сталося. Лікарі вважають, що не йдеться про масштабну втрату пам’яті, а лише посттравматичну амнезію. В аварії загинула майже вся його родина – обоє батьків, молодший брат, дідусь і бабуся. 

Нагадаємо, аварія сталася в провінції Турин близько першої години дня 23 травня на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре і закінчується на висоті 1491 метр над рівнем моря. 

Кабіна обірвалась на найвищій ділянці маршруту, за 300 метрів до верхньої станції, і впала у лісистій та важкодоступній місцевості. 

З 15 пасажирів, тринадцять людей загинули на місці, включно з дворічною дитиною. Пізніше у лікарні в Турині померла 9-річна дитина. 

Як стало відомо з попередніх висновків розслідування, причиною трагедії став обрив буксуючого тросу, який тягнув кабіну вперед. У такому випадку мала спрацювати система автоматичного гальмування кабіни, але щонайменше один з двох елементів системи виявився заблокованим. 

Минулого тижня поліція заарештувала трьох співробітників компанії-оператора канатної дороги, але пізніше суддя вирішив, що немає підстав тримати їх у в'язниці, оскільки вони не можуть втекти і не існує ризику фальсифікації доказів.

Прокурори стверджують, усі троє – власник канатної дороги та двоє працівників – знали, що кабіна їздить з відімкненим запобіжником. За їхніми даними, вони зумисно поставили затискачі на аварійні гальма, щоб уникнути їх постійного активування.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіяаварія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Італія
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Мелоні: Україні потрібно надати реальні гарантії безпеки
Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: