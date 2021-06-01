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Шкарлет запевняє, що при будівництві президентського університету дерева ВДНГ не постраждають

Вівторок, 1 червня 2021, 13:04
Шкарлет запевняє, що при будівництві президентського університету дерева ВДНГ не постраждають

При будівництві президентського Університету інформаційної та кібербезпеки на території державного "Експоцентру України" його інтегрують в нинішню інфраструктуру ВДНГ, вирубки дерев не буде.

Джерело: Шкарлет в рамках спілкування з журналістами під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" 1 червня

Пряма мова: "Ніякої забудови парку там немає, жодне дерево там не знищується".

Деталі: Міністр наголосив, що будівлю мають інтегрувати в ту інфраструктуру, яка є на території "Експоцентру".

Стосовно суми, яка знадобиться на будівництво - близько 7,2 млрд грн, Шкарлет зазначив, що це - економічно обрахована потреба. За його словами, частину цих коштів можуть взяти з державного бюджету окремою програмою, частину може дати бізнес.

Шкарлет пояснив, що концепція президентської ініціативи – створити навчальний заклад рівня Охфорду чи Гарварду в рамках реформування сфери освіти.

Освітній процес у новому закладі планується розпочати 1 жовтня 2023 року.

Що передувало: Володимир Зеленський оголосив про створення Президентського університету, який готуватиме "людей майбутнього", та підписав відповідний указ.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: освітаКиївЗеленськийШкарлет
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