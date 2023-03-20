Рада звільнила трьох міністрів

Верховна Рада на засіданні 20 березня відправила у відставку 3 міністрів – міністра освіти і науки, міністра з питань стратегічних галузей промисловості та міністра цифрової трансформації.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у парламенті

Деталі: Зокрема, Рада підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.

Також депутати проголосували за звільнення Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Крім того, парламент підтримав відставку віце-прем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Але, як повідомляв прем’єр Денис Шмигаль, Федорова знову призначать міністром, і він буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада – віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.



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