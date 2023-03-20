Рада звільнила трьох міністрів
Верховна Рада на засіданні 20 березня відправила у відставку 3 міністрів – міністра освіти і науки, міністра з питань стратегічних галузей промисловості та міністра цифрової трансформації.
Джерело: співрозмовники "Української правди" у парламенті
Деталі: Зокрема, Рада підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.
Також депутати проголосували за звільнення Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Крім того, парламент підтримав відставку віце-прем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Але, як повідомляв прем’єр Денис Шмигаль, Федорова знову призначать міністром, і він буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада – віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.
Читайте також: Чому відставка Шкарлета важливіша за партійну дисципліну
Передісторія:
- 17 березня джерела УП повідомили, що Сергій Шкарлет йде з посади міністра освіти та науки України, він сам подасть у відставку.
- 18 березня прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що міністром освіти планується призначити Оксена Лісового, а міністром стратегічних галузей промисловості – Олександра Камишіна.
- Шмигаль також повідомив, що віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада – віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.
- Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що у парламенті зареєстровані заяви про відставку Шкарлета і Рябікіна, а також Федорова.