Окупанти глушать дрони ОБСЄ: за тиждень половина БПЛА зазнала перешкод

За минулий тиждень окупанти глушили 27 безпілотників, які здійснювали планові польоти над тимчасово окупованою територією.

Джерело: пресслужба ООС

Дослівно: "Місія СММ ОБСЄ продовжує фіксувати факти перешкоджання роботі патрулів та БПЛА СММ під час їх планових польотів на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, за минулий тиждень, із 54 польотів, здійснених БПЛА місії, 27 зазнали перешкод РЕБ".

Деталі: Крім того, 30 травня окупанти в населеному пункті Веселогорівка Луганської області окупанти застосували станцію радіоелектронної боротьби російського виробництва і місія ОБСЄ втратила безпілотник.

За 3 дні (20-30 травня) окупанти 14 разів глушили сигнал управління і телеметрії БПЛА.

Протягом квітня місія ОБСЄ зафіксувала 396 випадків глушіння польотів БПЛА, в тому числі над непідконтрольною територією близько 300.

З середини березня окупанти почали глушити БПЛА над підконтрольною уряду України територією. Наразі зафіксовано понад 100 таких випадків.