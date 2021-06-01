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Вибухи боєприпасів у Балаклії: судитимуть колишнього офіцера ЗСУ

Вівторок, 1 червня 2021, 14:53
Вибухи боєприпасів у Балаклії: судитимуть колишнього офіцера ЗСУ

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього майора Збройних сил за фактом недбалого ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. За версією слідства, його бездіяльність призвела до вибухів боєприпасів і загибелі трьох військових у Балаклії Харківської області.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора

Деталі: Під час розслідування встановлено, що командир загону, всупереч вимогам статутів та наказів, перебував у будівлі на адміністративній території військової частини, хоча мав бути присутнім на ділянках підрозділів, які виконують завдання із завантаження вибухонебезпечних елементів зенітно-ракетних комплексів  "Куб", та керувати діями підлеглих.

 

Також він мав забезпечити особовий склад транспортними засобами, обладнаними для перевезення небезпечних вантажів, забезпечити захист військовослужбовців і майна, організувати правильну експлуатацію, збереження озброєння та техніки.

Крім того, майор повинен був пояснити підлеглим принципи дії вибухонебезпечних предметів та правила поводження з ними. Також він мав перевірити знання й навички особового складу після проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму і забезпечити їх дистанційними засобами з метою транспортування вибухонебезпечних предметів ЗРК "Куб".

Дослівно: "Таким чином, недбале ставлення командира загону до служби призвело до загибелі трьох військовослужбовців та отримання тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості чотирма військовослужбовцями внаслідок вибухів під час розмінування та завантаження вибухонебезпечних предметів ЗРК ЗМ9 "Куб" на технічній території військової частини в м. Балаклія у листопаді 2019 року".

 

Передісторія: У ніч на 23 березня почалися вибухи на складах військової частини А1352, що поблизу міста Балаклія Харківської області. Пожежу гасили декілька днів. Причиною називали диверсію і безпілотник.

Але згодом глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради провела власне розслідування щодо інциденту в Балаклії і з'ясувала, що версію з диверсією і безпілотником просто вигадали.

Українська правда

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Теми: вибухХарківська областьармія
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