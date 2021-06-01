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У Білорусі заявили, що на "фініші" узгодження інтеграції з Росією

Вівторок, 1 червня 2021, 15:19

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко після наради з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком заявив про фінішну пряму узгодження інтеграції з Росією.

Джерело: білоруське держвидання "СБ.Беларусь сегодня"

Пряма мова: "Фактично ми виходимо на фінішну пряму за погодженням всіх союзних програм, які охоплюють побудову єдиного економічного простору двох країн для того, щоб забезпечити рівні умови роботи суб'єктів господарювання Білорусі та Росії.

В цілому ці підходи підтримані, і нам залишилося дошліфувати трохи питань з тим, щоб не пізніше літа завершити всю роботу і внести главам держав підготовлені рішення з цього приводу".

Деталі: За його словами, мова не йде про будь-які збитки політичному або економічному суверенітету Білорусі: "Ми вибудовуємо нову модель відносин в рамках єдиного економічного простору, щоб створити не просто рівні умови, а нові моделі економік, які повинні розвиватися синхронно".

Нагадаємо: 

  • 29 травня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков за підсумками переговорів Володимира Путіна з Олександром Лукашенком зазначив, що керівники двох країн обговорювали транш в 500 млн доларів, ситуацію з літаком Ryanair та інші питання.

Українська правда
Теми: БілорусьРосіяПутінЛукашенко


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