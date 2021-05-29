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Зустріч Лукашенка з Путіним: Білорусь отримає пів мільярда доларів від РФ

Субота, 29 травня 2021, 20:13
Зустріч Лукашенка з Путіним: Білорусь отримає пів мільярда доларів від РФ
Фото: ТАСС

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков за підсумками переговорів Володимира Путіна з Олександром Лукашенком зазначив, що керівники двох країн обговорювали транш в 500 млн доларів, ситуацію з літаком Ryanair та інші питання.

Джерело: Радыё Свабода

Деталі: Під час зустрічі самопроголошеного президента Білорусі з Путіним йшлося про те, що найближчим часом Мінськ отримає від Москви другий транш позики у розмірі 500 мільйонів доларів з загального обсягу в 1,5 мільярди.

За словами Пєскова, "перешкод немає" оскільки між Путіним та Лукашенком у цьому питанні вже "все узгоджено".

Угода про російський кредит була підписана ще 21 грудня 2020 року, а перший транш у розмірі 500 мільйонів доларів Міністерство фінансів Білорусі отримало 30 грудня минулого року.

Пєсков також додав, що Путін і Лукашенко в Сочі не торкалися тем переходу на єдину валюту та додаткової допомоги Білорусі.

Крім того, за словами Пєскова, міністерствам транспорту Росії та Білорусі доручено "організувати співпрацю з урахуванням початку канікул і необхідності повернення білорусів з Європи".

У розмові з Лукашенком президент РФ порушив питання про затриману в Білорусі Софію Сапегу, російську подругу Романа Протасевича. Міністерству закордонних справ Росії доручили стежити за її долею.

За словами Пєскова, Лукашенко також обговорював з Путіним інцидент з літаком Ryanair.

Водночас Лукашенко на переговори з президентом Росії привіз свого молодшого сина Миколу Лукашенка.

Довідково: Це вже третя зустріч Лукашенка та Путіна у 2021 році. Переговори у п'ятницю тривали більше 5 годин, але про їх результати заяв не робилося.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоПутінРосіяБілорусь
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