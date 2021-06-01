В Одесі зник офіцер Держприкордонслужби

В Одесі зник перший заступник командира - начальник штабу Одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби Олексій Чертков.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Капітан 1 рангу зранку 1 червня вийшов з дому, але в розташування загону не прибув. Наразі його місцезнаходження не встановлено. Про подію повідомлено правоохоронні органи.

Думская

Прикордонники також ведуть пошуки власними силами.

Нагадаємо: 24 травня в розташуванні Одеської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби знайшли застреленим офіцера-прикордонника. 28 травня у відділі прикордонної служби в смт Тарутине на Одещині знайшли застреленим військового-контрактника.