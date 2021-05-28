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Прикордонника знайшли застреленим на Одещині

П'ятниця, 28 травня 2021, 18:00
Прикордонника знайшли застреленим на Одещині
ілюстративне фото

У відділі прикордонної служби в Одеській області знайшли застреленим військового-контрактника.

Джерело: начальник сектору з питань взаємодії із засобами масової інформації Південного регіонального управління ДПСУ Костянтин Кізім у коментарі УП

Деталі: Тіло військовослужбовця виявили у відділі Держприкордонслужби в смт Тарутине 28 травня о 7.50. За попередніми даними, він застрелився з табельної зброї.

За словами Кізіма, сформовано групу офіцерів для проведення службового розслідування, також попереджені та проводять слідство правоохоронці.

Інші подробиці у ДПСУ не розголошують з огляду на таємницю слідства.

Нагадаємо: 24 травня в розташуванні Одеської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби знайшли застреленим офіцера-прикордонника.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеська областьПрикордонна служба
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