Прикордонника знайшли застреленим на Одещині

У відділі прикордонної служби в Одеській області знайшли застреленим військового-контрактника.

Джерело: начальник сектору з питань взаємодії із засобами масової інформації Південного регіонального управління ДПСУ Костянтин Кізім у коментарі УП

Деталі: Тіло військовослужбовця виявили у відділі Держприкордонслужби в смт Тарутине 28 травня о 7.50. За попередніми даними, він застрелився з табельної зброї.

За словами Кізіма, сформовано групу офіцерів для проведення службового розслідування, також попереджені та проводять слідство правоохоронці.

Інші подробиці у ДПСУ не розголошують з огляду на таємницю слідства.

Нагадаємо: 24 травня в розташуванні Одеської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби знайшли застреленим офіцера-прикордонника.