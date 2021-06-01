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Вакциновані CoronaVac отримають міжнародне свідоцтво про щеплення – Ляшко

Вівторок, 1 червня 2021, 22:28

Українці, які отримали щеплення препаратом CoronaVac, зможуть отримати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації.

Джерело: Ляшко у Facebook 

Пряма мова: "Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплення".

Деталі: Ляшко нагадав, що наразі цією вакциною щеплення отримують особи 65+, маломобільні групи населення та особи, які доглядають за маломобільними, спортсмени, працівники освіти, які були залучені до проведення ЗНО, представники Збройних сил України, МВС, працівники підприємств критичної інфраструктури, а також ті, хто записаний на вакцинацію через портал або застосунок "Дія".

Що передувало: Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила використання вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac, саме цього препарату наразі найбільше отримала Україна.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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