Резиденцію Януковича передали в управління мережі готельно-ресторанних комплексів
Компанія "7 днів" взяла в управління готельно-ресторанний комплекс "Сухолуччя" президента-втікача Віктора Януковича.
Джерело: пресслужба АРМА
Пряма мова керівника АРМА Віталія Сигидина: "У планах майбутнього управителя – створення на території комплексу гостьових зон для відпочинку та сімейних розваг, спорудження сезонного басейну, облаштування готельних номерів, організація двох закладів харчування".
Деталі: 9 червня АРМА і "7 днів" підписали договір.
Тепер управитель може розпочати комерційне використання активу.
Сигидин повідомив, що, за програмою управління, очікуваний щомісячний дохід компанії від користування "Сухолуччям" складає 1,16 млн грн, прогнозований дохід держбюджету – понад 200 тис грн.
Крім того, компанія планує витрачати на збереження і покращення комплексу майже 800 тис. грн в місяць.
Компанія "7 днів" належить депутату Київради Ігорю Баленку.
Нагадаємо:
- АРМА оголосило про початок конкурсного відбору управителя для "Сухолуччя" в січні цього року.
- В лютому переможцем конкурсу стало ТОВ "7 днів" - власник національної мережі готельно-ресторанних комплексів, які працюють, зокрема, в Кам’янці-Подільському, Запоріжжі та Трускавці.