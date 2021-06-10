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Резиденцію Януковича передали в управління мережі готельно-ресторанних комплексів

Четвер, 10 червня 2021, 13:44

Компанія "7 днів" взяла в управління готельно-ресторанний комплекс "Сухолуччя" президента-втікача Віктора Януковича.

Джерело: пресслужба АРМА

Пряма мова керівника АРМА Віталія Сигидина: "У планах майбутнього управителя – створення на території комплексу гостьових зон для відпочинку та сімейних розваг, спорудження сезонного басейну, облаштування готельних номерів, організація двох закладів харчування".

Деталі: 9 червня АРМА і "7 днів" підписали договір.

Тепер управитель може розпочати комерційне використання активу.

Сигидин повідомив, що, за програмою управління, очікуваний щомісячний дохід компанії від користування "Сухолуччям" складає 1,16 млн грн, прогнозований дохід держбюджету – понад 200 тис грн.

Крім того, компанія планує витрачати на збереження і покращення комплексу майже 800 тис. грн в місяць.

Компанія "7 днів" належить депутату Київради Ігорю Баленку.

Нагадаємо:

  • АРМА оголосило про початок конкурсного відбору управителя для "Сухолуччя" в січні цього року.
  • В лютому переможцем конкурсу стало ТОВ "7 днів" - власник національної мережі готельно-ресторанних комплексів, які працюють, зокрема, в Кам’янці-Подільському, Запоріжжі та Трускавці.

Українська правда
Теми: Янукович


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