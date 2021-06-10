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Україна та Молдова домовились про взаємне визнання свідоцтв про щеплення

Четвер, 10 червня 2021, 18:13

Україна та Молдова домовилися про взаємне визнання свідоцтв про щеплення від коронавірусу, що має спростити поїздки між країнами для людей, які завершили вакцинацію.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України, про це домовилися глави МЗС обох країн під час зустрічі у Києві 17 травня. 

"Сьогодні молдовське зовнішньополітичне відомство підтвердило офіційною нотою, що Молдова визнаватиме свідоцтво про вакцинацію, яке отримують українські громадяни після щеплення від COVID-19", - зазначається у повідомленні.

"Відтепер наші громадяни, які отримали свідоцтво про повну вакцинацію, зможуть вільно подорожувати до Молдови. Це вже друга держава, з якою ми уклали таку угоду. Працюємо над тим, аби перелік відкритих для українців країн дедалі збільшувався", - повідомив Дмитро Кулеба.

Водночас, у заяві не уточнюється конкретна дата, з якої починається взаємне визнання. 

Визнання свідоцтв означає, що Молдова визнаватиме щеплення усіма вакцинами, сертифікованими для використання в Україні, включно з індійською Covishield та китайською CoronaVac.

Так само, Україна визнаватиме щеплення усіма вакцинами, що використовуються у Молдові, включно з російською "Спутник V".

Перед цим стало відомо, що Угорщина першою з країн ЄС погодилася визнавати українські свідоцтва про щеплення, а Україна - угорські. 

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна домовляється про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію також з Туреччиною, Молдовою та Грузією. 

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