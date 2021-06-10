Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна та Молдова домовились про взаємне визнання свідоцтв про щеплення

Четвер, 10 червня 2021, 18:13
Україна та Молдова домовились про взаємне визнання свідоцтв про щеплення

Україна та Молдова домовилися про взаємне визнання свідоцтв про щеплення від коронавірусу, що має спростити поїздки між країнами для людей, які завершили вакцинацію.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України, про це домовилися глави МЗС обох країн під час зустрічі у Києві 17 травня. 

"Сьогодні молдовське зовнішньополітичне відомство підтвердило офіційною нотою, що Молдова визнаватиме свідоцтво про вакцинацію, яке отримують українські громадяни після щеплення від COVID-19", - зазначається у повідомленні.

"Відтепер наші громадяни, які отримали свідоцтво про повну вакцинацію, зможуть вільно подорожувати до Молдови. Це вже друга держава, з якою ми уклали таку угоду. Працюємо над тим, аби перелік відкритих для українців країн дедалі збільшувався", - повідомив Дмитро Кулеба.

Водночас, у заяві не уточнюється конкретна дата, з якої починається взаємне визнання. 

Визнання свідоцтв означає, що Молдова визнаватиме щеплення усіма вакцинами, сертифікованими для використання в Україні, включно з індійською Covishield та китайською CoronaVac.

Так само, Україна визнаватиме щеплення усіма вакцинами, що використовуються у Молдові, включно з російською "Спутник V".

Перед цим стало відомо, що Угорщина першою з країн ЄС погодилася визнавати українські свідоцтва про щеплення, а Україна - угорські. 

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна домовляється про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію також з Туреччиною, Молдовою та Грузією. 

Читайте також: Умови в’їзду до Греції і не тільки: коли та як ЄС пускатиме туристів з України,

а також  З дітьми на море: які країни та з якими вимогами відкриті для туристів у 2021 році.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: