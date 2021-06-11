Небезпека осіннього COVID-спалаху в Європі досі висока — ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що ризик осіннього спалаху COVID-19 у Європі залишається високим – попри те, що інфікування, кількість госпіталізацій і смертей в регіоні швидко скорочуються.

Джерело: регіональний директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге та старший офіцер з надзвичайних ситуацій Кеті Смоллвуд, яких цитує The Guardian

Деталі: Як повідомляється, ризик спалаху пов’язаний зокрема з тим, що суспільство відкривається. 36 з 53 країн Європейського регіону послабили обмеження, та Клюге сказав, що "ми в жодному разі не поза небезпекою", і закликав "всіх проявляти обережність, знижувати ризики і зберігати безпеку", зокрема подорожувати відповідально.

За його словами, щоб уникнути подій минулого року, уряди повинні "твердо дотримуватися захисних заходів... навіть при скороченні числа випадків". Головний пріоритет урядів повинен полягати в тому, щоб захищати людей похилого віку, людей з супутніми захворюваннями і працівників передових сфер.

Крім того, розвивається більш заразний варіант "Дельта", вперше виявлений в Індії. Кеті Смоллвуд сказала, що "Дельта" викликає особливе занепокоєння. Він ще не поширений в європейському регіоні, але, як повідомляється, в деяких країнах вже витіснив домінуючий варіант Alpha.

Обидва чиновники попередили, що, хоча в Європі вакцинація відбувається набагато швидше - 30% людей отримали хоча б одну дозу, а 17% повністю вакциновані - охоплення "все ще далеке від достатнього для захисту регіону від спалаху" і "багато людей серед вразливих груп населення старше 60 років залишаються незахищеними".

Нагадаємо: В Європі досі було зареєстровано 55 млн інфікувань і 1,2 млн смертей.