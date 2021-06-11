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"Північний потік-2" становитиме пряму загрозу для України і НАТО – глава МЗС Польщі

П'ятниця, 11 червня 2021, 14:29
Північний потік-2 становитиме пряму загрозу для України і НАТО – глава МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау розкритикував рішення Вашингтона відмовився від санкцій проти компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2", який будується для транспортування природного газу з Росії до Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Rzeczpospolita.

"Президент Путін заявив у Санкт-Петербурзі, що після завершення будівництва "Північного потоку-2" Україні доведеться "проявляти добру волю і поводитися ввічливо". Ви знаєте, що це означає в устах російського лідера. Це загроза. Політика повинна проводитися виходячи з реалій сьогодення, а не на основі власних бажань. Росія проводить агресивну політику щодо своїх сусідів, використовуючи збройні напади, шантаж та погрози. Це буде посилено в цій політиці. З іншого боку, Північноатлантичний альянс буде ослаблений", - сказав Рау.

За його словами, росіяни від початку мали такі плани, готуючись до будівництва двох "Північних потоків".

"Це мали бути проєкти, спрямовані на руйнування єдності Заходу. Німецький уряд потрапив у цю російську пастку, а зараз і адміністрація Джо Байдена потрапляє в неї. Це призведе до ескалації агресивної поведінки Росії. Вже восени 2021 року. Ми будемо свідками нових російських військових маневрів "Запад". Незабаром Росія отримає можливість перевірити реакцію США та Німеччини. Хто тоді оплатить рахунок за німецькі та американські помилки? Жодна криза не буде вирішена, якщо не відповідати на телефонні дзвінки", - сказав Рау.

Він заявив, що цього тижня у Вашингтоні проходять переговори між близькими соратниками канцлера Ангели Меркель та радниками президента Байдена щодо завершення "Північного потоку-2".

"Ця формула американсько-російсько-німецького діалогу не може замінити переговори між Америкою та союзниками на східному фланзі НАТО, які по-особливому відчують наслідки цих рішень. Зрештою, цей газопровід кардинально зміцнить спільні інтереси Німеччини та Росії та створить пряму загрозу миру в Європі. Зростатиме військова загроза для України, а також Польщі та інших країн НАТО з Центральної Європи", - сказав міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав помилкою рішення США відмовитися від санкцій проти компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" для налагодження відносин з Німеччиною.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Читайте також:  Лана Зеркаль: Є шанс забрати у Байдена право гратися з санкціями по "Північному потоку-2"

"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2ПольщаНАТОУкраїна
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