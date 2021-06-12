Єлизавета II посвятила у лицарі розробників вакцини проти COVID

Королева Великої Британії Єлизавета II нагородила розробників вакцини AstraZeneca.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт британського уряду, нагородження сталося на традиційне святкування Дня королеви.

Зокрема, титул лицаря отримав професор Оксфордського університету Ендрю Поллард, який брав участь у розробці AstraZeneca.

Також відзначено двох жінок: професорку Оксфордського університету Сару Гілберт, та голову робочої групи по вакцинам від COVID-19 Кейт Бінгем. Вони отримали звання кавалерствених дам – жіночий аналог лицарського титулу.

Всього в День королеви було нагороджено різними відзнаками 1129 осіб. Як зазначається, 23% нагороджених отримали відзнаки за свою діяльність у протидії пандемії коронавірусу – від надання благодійної допомоги сфері охорони здоров’я до підтримки критичної інфраструктури.

"Протягом пандемії щодня ми бачили незліченну кількість героїчних прикладів – від тих, хто використовував свій досвід для розробки рятувальних вакцин, які зараз успішно розповсюджуються у всіх частинах Великої Британії, до людей, які віддали свій час та енергію заради турботи про свої громади. Ми повинні брати приклад із розповідей про тих, хто сьогодні отримує почесті, і надихатись їх мужністю та добротою. Нехай вони будуть нагадуванням про все те, чого ми можемо досягти, об’єднавшись як суспільство",- цитує урядовий сайт слова прем’єра Бориса Джонсона.

Як зазначається, нинішнє нагородження є рекордним з точки зору етнічної різноманітності - 15% нагороджених є представниками національних меншин.