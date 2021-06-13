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Саміт G7 погодив розподіл 2,3 млрд доз вакцин серед бідніших країн

Неділя, 13 червня 2021, 14:37
Саміт G7 погодив розподіл 2,3 млрд доз вакцин серед бідніших країн

Лідери країн G7 на саміті в Британії погодилася допомогти біднішим країнам вакцинувати своє населення та розподілити 2,3 млрд доз вакцин серед країн, що розвиваються, до кінця 2022 року.

Про це на пресконференції в неділю оголосила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми єдині в думці, що пандемію можна побороти тільки глобально, і що виходом з пандемії є вакцини… до кінця 2022 року 2,3 млрд доз будуть розподілені серед країн, що розвиваються", - сказала Меркель.

За її словами, Німеччина зробить значний внесок і "відповідатиме за 350 мільйонів доз".

Провідні західні індустріальні країни G7 включають Німеччину, США, Велику Британію, Францію, Італію, Канаду і Японію.

Наразі не зрозуміло, чи згадані Меркель 2,3 мільярда доз вакцин включають тільки пожертвування, чи також експорт, чи фінансування міжнародної ініціативи з вакцинації COVAX.

Зі слів господаря саміту британського прем’єра Бориса Джонсона раніше очікувалось, що лідери G7 планують домовитись пожертвувати 1 млрд доз вакцин проти коронавірусу біднішим країнам.

За словами Меркель, виробництво вакцини повинно відбуватися не тільки в Європі та США, як раніше, але і в Африці.

Теми: вакцинаціякоронавірусG7
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