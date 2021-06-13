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Україна готова говорити про компенсації через "Північний потік-2" - Кулеба

Неділя, 13 червня 2021, 18:04

Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу "Північний потік-2". 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, про це в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

"Якщо нам запропонують переговори про компенсації, то ми це розглянемо", - зазначив Кулеба. 

"Але ми не обов'язково погодимося на те, що нам запропонують", - додав міністр, цитує інформагенція dpa.

Як сказав Кулеба, у нього складається враження, що останнім часом рішучість США домогтися компенсацій Україні у разі завершення будівництва газопроводу "суттєво зросла". 

За його словами, для України газогін становить передусім безпекову загрозу. 

"А тому ми кажемо, що газопровід має бути використаний як важіль, аби спонукати Росію до конструктивної ролі у мирному процесі на Сході України", - зазначив міністр.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 8 червня повідомив, що Вашингтон і Берлін обговорюють варіанти пом'якшення наслідків введення в дію газопроводу. За його словами, один із варіантів, який Вашингтон обговорює з європейськими партнерами, - гарантувати, що Україна продовжуватиме отримувати збори за транзит газу протягом "багатьох років у майбутньому".

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга. Однією з причин рішення є небажання Вашингтона погіршувати відносини з Німеччиною.

Теми: Північний потік-2Кулеба Дмитро


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