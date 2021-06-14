Зеленський проти Порошенка: якби знову 2-й тур, розрив був би менший
Чинний президент Володимир Зеленський в умовному другому турі знову б переміг колишнього президента Петра Порошенка, але отримав би меншу підтримку серед виборців.
Джерело: опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ільки Кучеріва
Деталі: Зокрема, при моделюванні другого туру виборів президента за участю Зеленського та Порошенка, за першого б віддали свої голоси 60% виборців, за другого – 40%. Йдеться про тих, хто точно б взяв участь у голосуванні.
За умови, що у другий тур вийшов би представник "ОПЗЖ" Юрій Бойко, то він би набрав 26% підтримки, а Зеленський – 74%.
Водночас, Порошенко міг би перемогти Зеленського на Заході, але нищівно програв би на Півдні.
Протилежна ситуація із Бойком. Він би переміг чинного президента на Сході, але програв би йому на Заході та у Центрі.
Опитування проводилось із 14 по 19 травня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано було 2020 респондентів віком від 18 років. Похибка не перевищує 2,3%.
Нагадаємо:
- У другому турі виборів президента Володимир Зеленський отримав 73% голосів виборців, а Петро Порошенко – майже 24%.