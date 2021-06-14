Розгін Майдану у 2013-му: суд виніс вирок двом ексберкутівцям

Шевченківський суд Києва засудив двох колишніх працівників київського спецпідрозділу "Беркут" Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня до трьох років позбавлення волі у справі про розгін Майдану 30 листопада 2013 року.

Джерело: "Громадське"

Деталі: За даними слідства, ці особи в листопаді 2013-го затримували активістів Майдану та складали на них адмінпротоколи.

Суд визнав винними Мохоня та Ейсмонта за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу про перевищення службових повноважень, вчинене групою осіб, що супроводжувалося насильством чи погрозою насильством. Крім ув'язнення, їм заборонили на 3 роки обіймати будь-які посади у правоохоронних органах.

Водночас суд звільнив обвинувачених від покарання за статтями про перешкоджання мирним зібранням та службове підроблення через те, що термін давності сплив.

Прокурор у справі Олег Багнюк зазначив, що просив для обвинувачених 6 років позбавлення волі, але суд частково не врахував їхню кваліфікацію про дії у складі організованої групи та виконання злочинного наказу.

"Ми вважаємо, що це був наказ і саме ця кваліфікація відповідала фактичним обставинам. Обвинувачені не надавали жодних показів", — сказав Багнюк.

За його словами, захисники Ейсмонта і Мохоня наполягали, що вони не вчиняли інкриміновані злочини. Багнюк зазначив, що Ейсмонт до сьогодні працював у поліції, але звільнити його зможуть лише після того, як вирок набуде чинності — тобто після розгляду апеляції, якщо її подаватимуть.

Адвокатка потерпілих активістів Майдану Євгенія Закревська заявила, що це перший реальний вирок ексберкутівцям у справах Майдану і перший обвинувальний вирок щодо подій 30-го листопада.

За даними слідства, Віктор Ейсмонт і Володимир Мохонь затримали потерпілого Максима Федяя біля стели на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року. Вони склали проти активіста рапорт про адміністративне правопорушення, куди, за даними слідства, внесли неправдиві відомості, які згодом скасував апеляційний суд.

Суд також задовольнив позов потерпілого Федяя до Ейсмонта, Мохоня, Головного управління Нацполіції в Києві та МВС про відшкодування моральної шкоди у розмірі 400 тисяч гривень.

Наразі обвинувачені мають 30 днів на оскарження судового вироку в апеляційній інстанції.

"Громадське" зазначає, що засуджений Ейсмонт був помічником екснардепа Євгена Дейдея і працював у полку поліції особливого призначення №1. Раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомляв, що Ейсмонт у 2015 році успішно пройшов атестацію і за період служби зарекомендував себе позитивно.