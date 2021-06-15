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МЗС: Росія погрожує повним закриттям місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні

Вівторок, 15 червня 2021, 15:32

Росія погрожує повністю зупинити роботу спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Про це на спільному брифінгу з главою МЗС Швеції і чинною очільницею ОБСЄ Анн Лінде у вівторок заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"У травні Росія змусила ОБСЄ скоротити тривалість мандату місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на кордоні з Україною, а зараз погрожує повним закриттям цих місій", - сказав міністр.

За його словами, мета цих зусиль "для всіх очевидна: Росія не хоче, щоб незалежні спостерігачі ОБСЄ бачили хоча б що-небудь з тих військових зусиль, до яких вдається Росія вздовж українсько-російського кордону".

"Україна наполягає, що ця місія, в "Гуково" і "Донецьку", має продовжити роботу і після 31 липня. Шантаж і зневагу з боку Росії до ОБСЄ може зупинити лише принципова позиція цієї організації", - додав він.

28 травня Постійна рада ОБСЄ ухвалила консенсусне рішення щодо продовження мандату Місії спостерігачів ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" до 31 липня. У той час як стандартно мандат місії продовжують на чотиримісячний період, цього разу РФ скоротила продовження до двох місяців. 

В МЗС України заявили, що позиція РФ щодо зменшення терміну тривалості мандату місії є неконструктивною.

Європейська правда

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Теми: РосіяОБСЄДонбаскордон
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