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ЄС може відкласти затвердження російського "Спутника V" до кінця року – ЗМІ

Середа, 16 червня 2021, 13:09
ЄС може відкласти затвердження російського Спутника V до кінця року – ЗМІ
Фото russian.rt.com

Схвалення Європейським союзом російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V" буде відкладено, оскільки 10 червня минув термін подачі даних щодо препарату.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на два джерела, знайомих з цим питанням, передає "Європейська правда".

Одне з джерел, німецький урядовець, заявив, що ненадання необхідних даних клінічних випробувань регулятору ЄС відкладе процес затвердження як мінімум до вересня.

"Затвердження "Спутника V" буде відкладено, ймовірно, до вересня, можливо, до кінця року", - заявив чиновник.

Раніше очікувалось, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) завершить огляд російської вакцини та винесе рішення в травні або червні.

Друге джерело заявило, що гранична дата 10 червня не була дотримана, і що EMA дала розробнику вакцини, російському Інституту Гамалеї, ще тиждень, щоб подати необхідні дані.

Російський фонд прямих інвестицій, який продає вакцину, заявив, що огляд EMA триває.

"Надана вся інформація щодо клінічних випробувань вакцини "Спутник V", а огляд GCP (Загальна клінічна практика) завершено позитивним відгуком від Європейського агентства з лікарських засобів", – заявили у фонді.

"Незважаючи на те, що EMA повинен прийняти рішення щодо термінів процедури затвердження, команда "Спутник V" очікує затвердження вакцини протягом наступних двох місяців", - додали у фонді.

Уряд Німеччини провів переговори щодо придбання російської вакцини, але будь-які закупівлі залежать від затвердження EMA.

Словаччина у червні стала другою країною ЄС після Угорщини, яка почала робити щеплення людей російською вакциною, незважаючи на відсутність схвалення ЄС.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСРосіявакцинаціякоронавірус
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