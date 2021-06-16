Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії
Напередодні вранці два російських літаки "Су-35C" без дозволу вторглися в повітряний простір Естонії в районі острова Хійумаа.
Про це заявили Сили оборони Естонії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
Літаки перебували в повітряному просторі Естонії менше хвилини.
Винищувачі летіли з вимкненими передавачами без наданого плану польоту, пілоти не мали зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.
У зв'язку з інцидентом міністерство закордонних справ Естонії в середу викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації і вручило йому ноту.
Це четвертий випадок порушення повітряного кордону Естонії російськими літаками в цьому році.
Раніше повідомлялося, що збройні сили Данії опублікували фотографії російських літаків Су-30, які двічі порушили повітряний простір країни минулого тижня.