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Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії

Середа, 16 червня 2021, 13:52
Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії

Напередодні вранці два російських літаки "Су-35C" без дозволу вторглися в повітряний простір Естонії в районі острова Хійумаа.

Про це заявили Сили оборони Естонії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Літаки перебували в повітряному просторі Естонії менше хвилини.

Винищувачі летіли з вимкненими передавачами без наданого плану польоту, пілоти не мали зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.

У зв'язку з інцидентом міністерство закордонних справ Естонії в середу викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації і вручило йому ноту.

Це четвертий випадок порушення повітряного кордону Естонії російськими літаками в цьому році.

Раніше повідомлялося, що збройні сили Данії опублікували фотографії російських літаків Су-30, які двічі порушили повітряний простір країни минулого тижня.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЕстоніяРосіяавіа
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